অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদে তারেক রহমানের আর্থিক অনুদান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদে তারেক রহমানের আর্থিক অনুদান

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বায়তুল মামুর জামে মসজিদে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম এ আর্থিক অনুদান মসজিদ কমিটির হাতে তুলে দেন।

একইসঙ্গে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি চেয়ে বাদ জুমা একই মসজিদে দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ সময় ডা. রফিক উপস্থিত মুসল্লিদের কাছে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ডা. এস এম শহীদুল হাসান বাবু, ডা. জাহিদুল কবির, ডা. সায়েম আল মনসুর ফায়েজি, ডা. শরিফুল ইসলাম, ডা. তারিক আব্দুল্লাহ পিয়াল, ডা.বেলাল হোসেন নাজিম, ডা. আতিক, ডা. নিশাত, ডা. পিয়াস, ডা. মমি, ডা. সাব্বির, ঈশিকসহ বিভিন্ন মেডিকেলের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা।

গত ২৫ নভেম্বর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় তারেক রহমানের নির্দেশে ডা. রফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ২ দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। এতে প্রায় ৩ হাজার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নেন। অগ্নিকাণ্ডে মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টা তৎক্ষণাৎ তারেক রহমানকে জানানো হলে তিনি মসজিদ সংস্কারের জন্য আর্থিক অনুদানের ঘোষণা দেন।

