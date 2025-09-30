ব্র্যাক ব্যাংকের এক হাজার কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্র্যাক ব্যাংকের ১ হাজার কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত বিএসইসির কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে এই কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কমিশন সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম জানান, ব্র্যাক ব্যাংকের ১ হাজার কোটি টাকার আনসিকিউরড, নন-কনভার্টেবল, ফুললি রিডিমেবল, কুপন বিয়ালিং, ফ্লোটিং রেট, সোশ্যাল সাব-অর্ডিনেটেড বন্ডের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।
বন্ডটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী নিকট বিক্রি করা হবে। বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ লাখ টাকা। এর রেফারেন্স রেটের সঙ্গে আড়াই শতংশ কুপন মার্জিন যোগ করে বন্ডটির কুপন হার নির্ধারণ করা হবে। এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে উত্তোলন করা অর্থ দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক’র টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে।
বন্ডটির ট্রাস্টি হিসেবে প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কাছ করছে। বন্ডটি অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে।
