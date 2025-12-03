  2. অর্থনীতি

ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে পণ্য কিনে ফ্ল্যাট জিতলেন বগুড়ার মহিবুল

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে পণ্য কিনে ফ্ল্যাট জিতলেন বগুড়ার মহিবুল

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ আরএফএলের ইলেকট্রনিকস রিটেইল চেইন শপ ভিশন এম্পোরিয়ামের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেইন ‘ড্রিম হোম’ অফার সিজন-২ এর ফ্ল্যাট বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রথম ফ্ল্যাট জিতে নিয়েছেন বগুড়া সদর উপজেলার মালতীনগরের বাসিন্দা মহিবুল ইসলাম।

সম্প্রতি বগুড়া সদরের আলতাফুন্নেসা মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীর হাতে ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর করা হয়। ‘ড্রিম হোম’ অফারে ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে ব্লেন্ডার কিনে ফ্ল্যাট জিতেছেন মহিবুল ইসলাম।

ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পেয়ে মহিবুল ইসলাম বলেন, ‌‘আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে একটি ব্লেন্ডার কিনেছিলাম। কখনো ভাবিনি শুধুমাত্র একটি ব্লেন্ডার কিনে একটি ফ্ল্যাট জিতে যাবো। সংবাদটি পাওয়ার পর আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। এখনও মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। এই উপহার শুধু আমার নয়, পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য বিশাল আশীর্বাদ।’

অনুষ্ঠানে ভিশন এম্পোরিয়ামের চিফ অপারেটিং অফিসার কে এম শামসুজ্জামান নয়ন বলেন, ‘ভিশন এম্পোরিয়াম সবসময় গ্রাহকদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের ‘ড্রিম হোম অফার’ ক্যাম্পেইন মূলত সেই গ্রাহকদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যারা বছরের পর বছর আমাদের ওপর আস্থা রেখে ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে পণ্য ক্রয় করেন।’

অনুষ্ঠানে ভিশন এম্পোরিয়ামের হেড অব মার্কেটিং শফিক শাহিন, হেড অব সেলস রাসেল আহমেদ ও বগুড়া সদরের অফিসার ইনচার্জ (ডিবি) ইকবাল বাহার উপস্থিত ছিলেন।

ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে মাত্র ৫,০০০ টাকার পণ্য কিনে এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারছেন ক্রেতারা। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ২টি গাড়ি, ২টি ফ্ল্যাট ছাড়াও ফ্রিজ, এসিসহ বিজয়ীদের মোট ৫৫৯টি পুরস্কার দেওয়া হবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ‘ড্রিম হোম অফার সিজন ২’ ক্যাম্পেইনটি চলবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি সপ্তাহে ঘোষণা করা হচ্ছে বিজয়ীদের নাম ও তুলে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার।

জেএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।