  2. অর্থনীতি

দেশে-বিদেশে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন বেড়েছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রেডিট কার্ড/ফাইল ছবি

দেশের ভেতরে ও বাইরে (বিদেশে) দুই ক্ষেত্রেই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের আগস্টে বাংলাদেশিরা বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে খরচ করেন ৪৪৩ কোটি ৩ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বরে এ খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯৪ কোটি ২ লাখ টাকায়। অর্থাৎ এক মাসে লেনদেন বেড়েছে ৫১ কোটি ১ লাখ টাকা।

জুলাইয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে—খরচ হয়েছে ৭০ কোটি ৯ লাখ টাকা। এরপর থাইল্যান্ডে ৫৯ কোটি ৯ লাখ টাকা ও যুক্তরাজ্যে ৫৪ কোটি ১ লাখ টাকা।

এছাড়া সিঙ্গাপুরে ৪০ কোটি ৪ লাখ টাকা, মালয়েশিয়ায় ৩৪ কোটি টাকা, ভারতে ৩২ কোটি ৩ লাখ টাকা, নেদারল্যান্ডে ২৫ কোটি টাকা, সৌদি আরবে ২৪ কোটি টাকা, কানাডায় ২১ কোটি টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ১৭ কোটি টাকা, আয়ারল্যান্ডে ১৬ কোটি টাকা, চীনে ১৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দেশে ৯২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

বিদেশিদের খরচ
বিদেশিরা বাংলাদেশে এসে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কত খরচ করেন—তাও প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগস্টে বিদেশিরা খরচ করেছিলেন ১৮৩ কোটি ৫ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বরে এ খরচ সামান্য কমে দাঁড়ায় ১৭৫ কোটি ৯ লাখ টাকায়। অর্থাৎ এক মাসে খরচ কমেছে ৮ কোটি টাকা।

বিদেশিদের মধ্যেও সর্বোচ্চ খরচ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা—যুক্তরাষ্ট্র ৩৮ কোটি ৬ লাখ টাকা, যুক্তরাজ্য ১৭ কোটি টাকা ও ভারত ১৭ কোটি টাকা।

দেশের ভেতর লেনদেন
ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারে দেশের অভ্যন্তরেও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫ সালের আগস্টে দেশের ভেতরে লেনদেন ছিল ৩ হাজার ১৪৪ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক মাসে লেনদেন বেড়েছে ২৫১ কোটি টাকা।

