ফুটবলের মাধ্যমে দেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার উদ্যোগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ফুটবলকে বাংলাদেশের বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ইমেজ উন্নত করার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১ অক্টেবর) বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাফুফের পক্ষে সভায় নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাহাদ করিম। উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্য তাজওয়ার আওয়াল এবং বাফুফের অফিসিয়াল কিট পার্টনার কেএসি ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেডের এমডি আবিদ আলম চৌধুরী।

অন্যদিকে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফাইন্যান্স) মিজানুর রহমান, পরিচালক শহর রায়েদ চৌধুরী ও আসেফ কামাল পাশা। এছাড়া ছিলেন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান (স্পোর্টস) মো. সাজ্জাদ আলী খান, কো-চেয়ার আকবর হায়দার মুন্না ও কাজী নাজমুল হাসান।

বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে—

  • আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনে বাংলাদেশের দৃশ্যমানতা বাড়াতে যৌথ পদক্ষেপ
  • জাতীয় স্টেডিয়ামে ‘বিজিএমইএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’ আয়োজনের পরিকল্পনা
  • বিজিএমইএ সদস্যদের জন্য জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ সহজ করার উদ্যোগ।

উভয় পক্ষের অভিমত, ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

