বাজার মূলধন বাড়লো দেড় হাজার কোটি টাকা

বাজার মূলধন বাড়লো দেড় হাজার কোটি টাকা
গত সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হওয়া যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, তার প্রায় দ্বিগুণ প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের দরপতনের পরও প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ। পাশাপাশি প্রধান মূল্যসূচকও বেড়েছে।
গত সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৫০টির স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ২১৫টির। আর ৩২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমার তালিকায় ১ দশমিক ৪৩ দ্বিগুণ বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এমন দরপতনের পর সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ২৫ হাজার ৬৩ কোটি টাকা। যা আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৭ লাখ ২৩ হাজার ৪৪৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ১ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা বা দশমিক ২২ শতাংশ। আগের সপ্তাহে বাজার মূলধন কমে ১ হাজার ১৮ কোটি টাকা এবং তার আগর দুই সপ্তাহে কেম ১৪৬ কোটি টাকা ও ৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা।
বাজার মূলধন বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে প্রধান মূল্যসূচকও বেড়েছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ৩৪ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা দশমিক ৬৪ শতাংশ। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে ৭৩ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট এবং ৯০ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। অর্থাৎ টানা তিন সপ্তাহে ১৯৮ পয়েন্ট কমার পর ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বাড়লো।
অপর দুই সূচকের মধ্যে ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে দশমিক ৫১ পয়েন্ট বা দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ৬ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা দশমিক ৫৭ শতাংশ। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে ১৮ দশমিক ১১ পয়েন্ট এবং ৩৩ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট।
তবে বাছাই করা ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ২১ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ৪ দশমিক ১০ পয়েন্ট বা দশমিক ১৯ শতাংশ। তার আগের দুই সপ্তাহে কমে ৪৩ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট এবং ৩১ দশমিক ৬৮ পয়েন্ট।
এদিকে গত সপ্তাহর ডিএসইতে লেনদেনের গতি বেড়েছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৬২০ কোটি ১০ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৫৮৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন বেড়েছে ৩৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকা বা ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ।
সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি ১২ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড়ে ২৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা লেনাদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সামিট এলায়েন্স পোর্ট।
এছাড়া লেনদেনের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- সোনালী পেপার, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল, ফারইস্ট নিটিং, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কে অ্যান্ড কিউ।
এমএএস/এমআরএম/এএসএম