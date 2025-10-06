সহজক্যাশের এমএফএস চালুর আবেদন গৃহীত হয়নি: বাংলাদেশ ব্যাংক

সহজক্যাশের এমএফএস চালুর আবেদন গৃহীত হয়নি: বাংলাদেশ ব্যাংক
সহজক্যাশ লিমিটেডের নামে কোনো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) চালুর আবেদন গৃহীত হয়নি এবং এমন কোনো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীনও নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো ধরনের লেনদেন করা বা প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় সহজক্যাশ লিমিটেডের নামে প্রকাশিত একটি চাকরির বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে এসেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘সহজক্যাশ লিমিটেড বর্তমানে প্রাক-পরিচালন পর্যায়ে রয়েছে এবং এমএফএস চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সহজক্যাশ লিমিটেডের নামে এমএফএস চালুর আবেদন গৃহীত হয়নি এবং এ ধরনের কোনো এমএফএস চালুর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন নেই।
ইএআর/এমএএইচ/এমএস