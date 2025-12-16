  2. অর্থনীতি

আবারও বিকাশ-এর ব্র্যান্ড এনডোর্সার হলেন মেহজাবীন

প্রকাশিত: ০৯:১৬ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সফলতার সঙ্গে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বিকাশ-এর ব্র্যান্ড এনডোর্সার হিসেবে যুক্ত থেকে সাধারণ গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহিত করতে ভূমিকা রেখেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। তরুণ প্রজন্মের মাঝে ডিজিটাল লেনদেনকে সম্প্রসারিত করার এই উদ্যোগে আবারও বিকাশ-এর ব্র্যান্ড এনডোর্সার হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হলেন তিনি।

সম্প্রতি, বিকাশ-এর প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির চিফ মার্কেটিং অফিসার মীর নওবত আলীর উপস্থিতিতে এই চুক্তি নবায়ন হয়। এসময় বিকাশ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিকাশ-এর সঙ্গে এই দীর্ঘ পথচলা এবং পুনরায় যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মেহজাবীন বলেন, আমি সব সময়ই এমন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছি, যারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবে এবং তাদের জীবন সহজ করতে কাজ করে। বিকাশ-এর মতো এমন একটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমি আশা করি, সামনে বিকাশ এমন আরও অনেক কাজ করবে যা মানুষের জীবনকে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে।

আগের মতোই মেহজাবীন যুক্ত থাকবেন বিকাশ-এর বিভিন্ন পণ্য ও সেবাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগগুলোতে।

