ই-রিটার্ন দাখিলে এনবিআরের হেল্প-ডেস্ক
দেশের সব কর অঞ্চলে করদাতাদের অনলাইন রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত সহায়তা দিতে ই-রিটার্ন হেল্প-ডেস্ক চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৪ আগস্ট অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২৬ কর বছরের জন্য অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। করদাতারা এখন সহজেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন পূরণ ও দাখিল করতে পারছেন।
এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত প্রায় ২৯ লাখ ২০ হাজার করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন এবং ৬ লাখ ৩৫ হাজার করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কেউ ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে না পারলে আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের কাছে যৌক্তিক কারণসহ আবেদন করতে পারবেন। এরপর অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে পেপার রিটার্ন দাখিলের সুযোগ পাবেন।
করদাতাদের ই-রিটার্ন প্রক্রিয়া সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে এনবিআর এ বছরও অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। আগ্রহীরা নিচের লিংকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। প্রশিক্ষণের সময়সূচি ইমেইলের মাধ্যমে জানানো হবে বলে এনবিআর জানিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার করদাতা এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
এছাড়া ই-রিটার্ন সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য এনবিআর কল সেন্টার (০৯৬৪৩ ৭১ ৭১ ৭১) চালু করেছে, যেখানে ফোন করে করদাতারা সরাসরি পরামর্শ ও সমাধান পাচ্ছেন। একই সঙ্গে ওয়েবসাইটের ই ট্যাক্স সার্ভিস অপশনে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়ে সমাধান পাওয়াও সম্ভব।
ই-রিটার্ন সেবা আরও সহজলভ্য করতে এনবিআর জানায়, সারাদেশের সকল কর অঞ্চলে ই-রিটার্ন হেল্প-ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। করদাতারা নিজ নিজ কর অঞ্চলে সরাসরি গিয়ে বা সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বরে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে পারবেন।
