শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ২ কোটি টাকা দিলো বিকাশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ২ কোটি টাকা দিলো বিকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ২ কোটি ৩৯ লাখ ৬ হাজার ৫৫৯ টাকা দিয়েছে বিকাশ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন'র কাছে এই টাকার চেক দিয়েছে প্রতিষ্ঠান।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দপ্তরে বিকাশের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী তাদের বাৎসরিক লভ্যাংশের ০.৫ শতাংশ হারে এই অর্থ দেন।

উপদেষ্টা কোম্পানির প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা করা এ অর্থ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দুস্থ ও মৃত শ্রমিকদের পরিবার, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি এবং জরুরি চিকিৎসা সহায়তায় এই অর্থ ব্যবহার করা হবে।

চেক হস্তান্তরের সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি এবং বিকাশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

