পাঁচ শর্তে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুযোগ দিলো সরকার
পাঁচ শর্তে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুযোগ দিয়েছে সরকার। গত ৯ অক্টোবর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি) ব্যারিস্টার মো. বদরুজ্জামান মুন্সী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধি অনুযায়ী কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে প্রকৃত রপ্তানিকারকে কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে ওই পণ্য বা সেবা সরবরাহ আইনের ২ এর ধারা (৬২) অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানি পণ্য হিসেবে গণ্য হবে।’
শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে—পণ্য বা সেবাটি স্বত্বাধিকারককে সরবরাহ করতে হবে, অর্থের বিনিময়ে বা ব্যাংক চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করতে হবে, পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকারক অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত চুক্তি ও সিস্টেমভুক্ত ইনভয়েস থাকতে হবে এবং সরবরাহ সংক্রান্ত লেনদেনের তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে হবে।
