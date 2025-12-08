কিশোরগঞ্জ-১
বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে দুই নেতার বিক্ষোভ, সভাপতির কুশপুতুল দাহ
কিশোরগঞ্জ-১ (সদর–হোসেনপুর) আসনে বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মনোনয়নবঞ্চিত দুই নেতার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে জেলা শহরের কালিবাড়ী মোড় থেকে বিএনপির একাংশের উদ্যোগে সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল করিম খান চুন্নু ও সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেলের নেতৃত্বে মিছিলটি শুরু হয়।
মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্টেশন রোডে রেজাউল করিম খান চুন্নুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা সভাপতি মো. শরীফুল আলমের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা। এসময় জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি রুহুল হুসাইন ও সাবেক সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট শরীফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, রেজাউল করিম খান চুন্নু ও খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল দীর্ঘদিন ধরে মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে মাঠে কাজ করছিলেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সারাদেশের ৩৬টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখানে কিশোরগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়ন পান জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম। প্রার্থী ঘোষণার পরই এই আসনে বিরোধ তৈরি হয়।
কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল করিম খান চুন্নু বলেন, কিশোরগঞ্জ–১ আসনে ঘোষিত বিএনপি প্রার্থী ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম নৈতিকভাবে দুর্বল। যেনতেনভাবে মনোনয়ন পেলেও তিনি মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারবেন না।
এসকে রাসেল/এমএন/জেআইএম