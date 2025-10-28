  2. অর্থনীতি

৩ মাস ২৬ দিনে পৌনে ১০ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয়

প্রকাশিত: ১০:৪৯ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রায় চার মাসে (১ জুলাই থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত) ৯৭৫ কোটি ২০ লাখ ডলার বা পৌনে ১০ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৭৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে চলতি অর্থবছরে ১২৬ কোটি ডলার বা ১৫ হাজার ৩৭২ কোটি টাকা বেশি এসেছে। গত অর্থবছরের ৩ মাস ২৬ দিনে রেমিট্যান্স আসে ৮৪৯ কোটি ২০ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এদিকে অক্টোবর মাসের প্রথম ২৬ দিনে দেশে এসেছে ২১৬ কোটি ৬০ লাখ (প্রায় ২.১৭ বিলিয়ন ডলার) মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ হাজার ৪২৫ কোটি ২০ লাখ টাকা।

রিজার্ভ আরও বেড়েছে

চলতি মাসে প্রতিদিন গড়ে দেশে আসছে ৮ কোটি ৩৩ লাখ ডলার বা ১০১৬ কোটি ২৬ লাখ টাকার প্রবাসী আয়। আর গত বছরের একই সময়ে (অক্টোবরের ২৬ দিন) রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ১৯৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার। সে হিসাবে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২১ কোটি ৭০ লাখ ডলার বেশি এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরের মাসভিত্তিক প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ছিল যথাক্রমে- জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার এবং সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারে পৌঁছেছিল, যা ছিল ওই অর্থবছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড। পুরো অর্থবছরে প্রবাসী আয় দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। ওই অর্থবছরের মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স ছিল- জুলাইয়ে ১৯১.৩৭ কোটি, আগস্টে ২২২.১৩ কোটি, সেপ্টেম্বরে ২৪০.৪১ কোটি, অক্টোবরে ২৩৯.৫০ কোটি, নভেম্বরে ২২০ কোটি, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি, ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি, মার্চে ৩২৯ কোটি, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি, মে মাসে ২৯৭ কোটি এবং জুনে ২৮২ কোটি ডলার।

