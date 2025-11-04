ডিসেম্বরে বাজারে আসছে ২৫০০ কোটি টাকার সপ্তম সরকারি সুকুক
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সুকুক ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ‘RIDPNFL Socio-Economic Development Sukuk’ নামে সাত বছর মেয়াদি এই ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ বন্ড চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে বাজারে আসবে বলে জানা গেছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত শরিয়াহ অ্যাডভাইজরি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ড. মো. কবির আহাম্মদ।
এই সুকুক থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে তিন জেলার ২০টি উপজেলার পল্লী এলাকায় সড়ক উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও হাট-বাজারসহ পর্যটন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় কৃষি ও অকৃষি অর্থনীতিতে গতি আসবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং পরিবহন খরচও কমবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, ইতিমধ্যে তারা স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) হিসেবে মোট ২৪ হাজার কোটি টাকার ছয়টি সুকুক ইস্যু করেছে। নতুন এ সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে দেশের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
