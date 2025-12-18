৪৮ প্রতিষ্ঠান পেলো আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড

৪৮ প্রতিষ্ঠান পেলো আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড
দেশের ৪৮ প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ১৫তম আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড। বাংলাদেশ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট (আইসিএমএবি) এ পুরস্কার দিয়েছে।
রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) এক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।
এবার ১৭টি ক্যাটেগরিতে ৪৮টি লিস্টেড ও নন-লিস্টেড প্রতিষ্ঠানকে, আর্থিক ও অ-আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে দুর্দান্ত করপোরেট পারফর্ম্যান্সের জন্য এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। বিজয়ীরা গোল্ড, সিলভার ও ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি পেয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাইন্যানশিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়্যা; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান ও এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান।
অনুষ্ঠানে আইসিএমএবি সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ বলেন, দুর্দান্ত করপোরেট গভর্ন্যান্স ও পারফর্ম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে; যা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও টেকসই ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেছে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ বশির উদ্দিন বলেন, আজকের অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীরা উদ্ভাবন, সততা ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রতি তাদের দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের করপোরেট সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। তাদের আজকের অর্জন সেই মানদণ্ড বজায় রাখতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।
১৫তম আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে গোল্ড ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছে—সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি, রিলায়েন্স ইনস্যুরেন্স পিএলসি, ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি, স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসি, প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল পিএলসি, মারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ স্টিলস রি-রোলিং মিলস লিমিটেড, ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি, ব্র্যাক, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি এবং গ্রামীণফোন লিমিটেড।
করপোরেট এক্সেলেন্স, উদ্ভাবন এবং সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখায় অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো।
আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ করপোরেট লিডারদের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি করপোরেট কমিউনিটিকে উদ্ভাবন, স্বচ্ছতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।
