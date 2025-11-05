যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারে সয়াবিন কিনবে তিন প্রতিষ্ঠান

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারে সয়াবিন কিনবে তিন প্রতিষ্ঠান
আগামী এক বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সয়াবিন কেনার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশের তিন শীর্ষ সয়াবিন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ এবং ডেল্টা অ্যাগ্রো।
ঢাকাস্থ মার্কিন দুতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্র সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিলের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিকে দুই দেশের কৃষিবাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন বলেন, বাংলাদেশ এখন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয়েছে।
তিনি আরও জানান, এই চুক্তির ফলে আগামী বছরে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন রপ্তানি তিনগুণ বাড়বে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।
যুক্তরাষ্ট্র মিশনের মুখপাত্র পূর্ণিমা রায় বলেন, এই চুক্তি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বাণিজ্য ও কৌশলগত অংশীদারত্বে নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে।
