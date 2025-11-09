অর্থনীতির সম্প্রসারণে গতি, পিএমআই সূচক বেড়ে ৬১.৮

অর্থনীতির সম্প্রসারণে গতি, পিএমআই সূচক বেড়ে ৬১.৮
দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রয়েছে, যেখানে মূল ভূমিকা রেখেছে অনুকূল ফসলের অবস্থা ও কৃষি খাতে ভালো ফলন। অর্থনীতির অন্যান্য খাতও বছরের শেষ প্রান্তিকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর সম্প্রসারণের হার প্রদর্শন করেছে, যদিও মাসিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে।
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ (পিইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশ পারচেসিং ম্যানেজার্স’ ইনডেক্স (পিএমআই) এর অক্টোবর মাসের প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আজ এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
পারচেসিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) উদ্যোগটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের তাৎক্ষণিক ও সঠিক চিত্র তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা, যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী ও নীতিনির্ধারকদের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এটি এমসিসিআই ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে, যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তা এবং সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অব পারচেসিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টের কারিগরি সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে।
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, সর্বশেষ পারচেসিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে, যার মূল প্রণোদনা এসেছে অনুকূল ফসলের অবস্থা ও কৃষি খাতে ভালো ফলনের প্রত্যাশা থেকে। অর্থনীতির অন্যান্য খাতও বছরের শেষ প্রান্তিকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর সম্প্রসারণের হার প্রদর্শন করেছে, যখন মাসিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।
অক্টোবর মাসে দেশের সামগ্রিক পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) স্কোর সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২.৭ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৬১.৮ এ পৌঁছেছে, যা অর্থনীতির দ্রুততর সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়।
অক্টোবরের এই পারচেসিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল চারটি মূল খাত— কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাতের দ্রুততর সম্প্রসারণ।
কৃষি খাত: পরপর দ্বিতীয় মাসে এবং আরও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারণ হয়েছে। নতুন ব্যবসা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও ইনপুট খরচের সূচকে দ্রুততর বৃদ্ধি দেখা গেছে; কর্মসংস্থানের সূচকও আবার সম্প্রসারণে ফিরে এসেছে। তবে অর্ডার ব্যাকলগ সূচক দ্রুততর সংকোচনের ইঙ্গিত দিয়েছে।
উৎপাদন খাত: পরপর ১৪ মাস ধরে সম্প্রসারণ বজায় রেখেছে এবং অক্টোবর মাসে এর হার আরও বেড়েছে। নতুন অর্ডার, রপ্তানি, উৎপাদন, ইনপুট ক্রয়, প্রস্তুত পণ্য, আমদানি, ইনপুট মূল্য, কর্মসংস্থান ও সরবরাহ সূচকে সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গেছে। তবে অর্ডার ব্যাকলগ সূচকে দ্রুততর সংকোচন দেখা গেছে।
নির্মাণ খাত: দ্বিতীয় মাসে এবং দ্রুততর হারে সম্প্রসারণ হয়েছে। নতুন ব্যবসা, নির্মাণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান ও ইনপুট খরচের সূচকগুলোতে উন্নতি দেখা গেছে; অর্ডার ব্যাকলগ সূচকের সংকোচন হার কমেছে।
সেবা খাত: পরপর ১৩ মাস ধরে সম্প্রসারণ বজায় রেখেছে এবং এবার আরও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ব্যবসা,ব্যবসায়িক কার্যক্রম, কর্মসংস্থান ও ইনপুট খরচের সূচকে সম্প্রসারণ দেখা গেছে; দুই মাসের সংকোচনের পর অর্ডার ব্যাকলগ সূচক আবার সম্প্রসারণে ফিরেছে।
ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচকে, কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা—সব খাতেই কিছুটা ধীর গতির সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গেছে।
