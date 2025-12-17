লালবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে

লালবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে
রাজধানীর লালবাগের ইসলামবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিটের চেষ্টায় আড়াই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের ইনস্পেক্টর আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ইসলামবাগের চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় দুপুর দেড়টার দিকে প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন লাগার খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও সাত ইউনিট যোগ দিয়ে ১১ ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
