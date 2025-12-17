  2. জাতীয়

লালবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
লালবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে
রাজধানীর লালবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর লালবাগের ইসলামবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিটের চেষ্টায় আড়াই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

jagonews24

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের ইনস্পেক্টর আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

আরও পড়ুন
লালবাগে প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১১ ইউনিট

তিনি বলেন, ইসলামবাগের চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় দুপুর দেড়টার দিকে প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন লাগার খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও সাত ইউনিট যোগ দিয়ে ১১ ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

টিটি/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।