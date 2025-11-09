কারখানাগুলোকে আরএসসির চিঠি বিষয়ে সাড়া না দেওয়ার নির্দেশ বিজিএমইএর

কারখানাগুলোকে আরএসসির চিঠি বিষয়ে সাড়া না দেওয়ার নির্দেশ বিজিএমইএর
বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) তাদের সদস্য কারখানাগুলোকে রেডিমেড গার্মেন্টস সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিলের (আরএসসি) নন-ওএসএইচ অভিযোগ সংক্রান্ত কোনো চিঠি, সার্কুলার বা যোগাযোগে সাড়া না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
আরএসসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্প্রতি কারখানাগুলোর উদ্দেশে নন-ওএসএইচ (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবহির্ভূত) অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানোর পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে বিজিএমইএ।
বিজিএমইএ এক বিবৃতিতে জানায়, বিষয়টি বর্তমানে পর্যালোচনাধীন এবং সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আরএসসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনায় রয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, এ বিষয়ে বিজিএমইএর চূড়ান্ত অবস্থান আসন্ন আরএসসি বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনার পর জানানো হবে। তাই
সংগঠনটি সদস্য কারখানাগুলোকে আরএসসি থেকে প্রাপ্ত নন-ওএসএইচ অভিযোগ সংক্রান্ত কোনো চিঠি, সার্কুলার বা যোগাযোগে আপাতত সাড়া না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
এতে করে বিজিএমইএর নীতি ও দিকনির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সমন্বিত ও সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে সংগঠনটি উল্লেখ করেছে।
আরএসসি একটি ত্রিপক্ষীয় সংস্থা, যেখানে ব্র্যান্ড, কারখানামালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি রয়েছেন। সংস্থাটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তদারকি করে।
