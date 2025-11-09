জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলো আবুল খায়ের গ্রুপ

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলো আবুল খায়ের গ্রুপ
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সন্তানদের সংবর্ধনা দিয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপ। কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা জানাতে প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও বহুমুখী এই শিল্পগ্রুপ।
রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর জাতীয় শুটিং ক্লাব মিলনায়তনে তোমরাই গড়বে আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মোট ৬৫ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সম্মানিত করে আবুল খায়ের গ্রুপ। আয়োজনে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৪ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ২১ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবুল খায়ের গ্রুপের ব্র্যান্ড মার্কেটিং ডিরেক্টর নওশাদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও আয়মান সাদিক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন আবুল খায়ের গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অব.) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ মামুন, করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড লিগ্যাল বিভাগের প্রধান শেখ শাবাব আহমেদ, ডিভিশনাল এইচআর হেড সাদ জশিম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) মো. নুরুল আফসারসহ গ্রুপের অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তারা।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নওশাদ চৌধুরী বলেন, এই দিনটিতে আমরা পরিবারের সাফল্য উদযাপন করি। তাই দিনটি আমাদের গ্রুপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অব.) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ মামুন বলেন, সাফল্যের কোনো শর্টকাট পথ নেই। সাফল্য ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে অধ্যবসায় প্রয়োজন।
ডিভিশনাল এইচআর প্রধান সাদ জসিম তার বক্তব্যে তরুণদের মাল্টিপল স্কিল অর্জনে উৎসাহিত হওয়ার আহ্বান জানান।
বিশেষ অতিথি আয়মান সাদিক বলেন, এ বছর শুধু এ প্লাস পাওয়া নয়, পাস করাটাই ছিল কঠিন। যারা এবার এ প্লাস পেয়েছে, তারা সত্যিকারের মেধাবী।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কৃতী শিক্ষার্থীকে আবুল খায়ের গ্রুপের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট, উপহার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কৃতী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন।
রাজধানী ঢাকার মতোই বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও শিগগির একই ধরনের আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান আয়োজকরা।
এমআইএইচএস/জিকেএস