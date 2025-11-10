  2. অর্থনীতি

গ্যাস সরঞ্জামাদি বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতায় আনার দাবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
দুর্ঘটনা এড়াতে ও জননিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে গৃহস্থালির গ্যাস সরঞ্জামাদির জন্য আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) যৌথ উদ্যোগে এ কর্মশালা হয়।

রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীতে ‘সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস ফর ডোমেস্টিক গ্যাস কুকিং অ্যাপ্লায়েন্সেস’ শীর্ষক এ প্রচারমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্যাস দুর্ঘটনা হ্রাস এবং জননিরাপত্তা জোরদার করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

বিএসটিআই পরিচালক (মান) প্রকৌশলী সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিকল্পনা) রেজানুর রহমান, বিশেষ অতিথি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জিয়ং (Hoe Yan Jeong), ইন্টারন্যাশনাল গ্যাস অ্যাপ্লায়েন্সেস সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস স্পেশালিস্ট ক্রিস ইভান্স (Chris Evans)।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি, প্রাণ-আরএফএলসহ বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও অংশ নেন।

সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাংলাদেশ মান (বিডিএস) বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করা, বাজার তদারকি, ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল তৈরি, পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা সংক্রান্ত আরও নতুন নতুন মান প্রণয়নের সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে সাইদুল ইসলাম সভার সুপারিশমালা সরকারের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের গ্যাস সরঞ্জামাদির মান উন্নত করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার জানান

