ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানিতে (এসএমসি) ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)
বিভাগের নাম: এমএমএস প্রজেক্ট
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি) আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
