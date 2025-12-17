ফিলিস্তিনের ১টিসহ অস্কার জয়ে এগিয়ে যেসব বিদেশি সিনেমা

ফিলিস্তিনের ১টিসহ অস্কার জয়ে এগিয়ে যেসব বিদেশি সিনেমা
আসন্ন অস্কার উৎসবে আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে এবারে বড় চমক খুব বেশি না থাকলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান নিয়ন। প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় ১৫টির মধ্যে রেকর্ড পাঁচটি সিনেমা এই প্রতিষ্ঠানটির। ফলে আন্তর্জাতিক বিভাগে নিয়নের একচ্ছত্র প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়া জায়গা করে নিয়েছে ফিলিস্তিনের সিনেমা ‘প্যালেস্টাইন থার্টি সিক্স’।
নিয়নের নির্বাচিত পাঁচটি সিনেমা হলো ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, ‘সিরাত’, ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট’, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ এবং ‘নো আদার চয়েস’। এতগুলো সিনেমা একসঙ্গে তালিকায় থাকায় শেষ পাঁচে কোন ছবিগুলো জায়গা পাবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষ করে তিউনিসিয়ার আলোচিত সিনেমা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব’ গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নের পর আরও শক্ত অবস্থানে রয়েছে।
এদিকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যেও প্রতিযোগিতা অব্যাহত। নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে রয়েছে ‘লেফট হ্যান্ডেড গার্ল’ এবং অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওর ‘বেলেন’। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে জর্ডান ও ফিলিস্তিন থেকে দুটি সিনেমাও তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। সেগুলো হলো জর্ডানের ‘অল দ্যাটস লেফট অফ ইউ’ ও ফিলিস্তিনের ‘প্যালেস্টাইন থার্টি সিক্স’। এই সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক চলচ্চিত্র মানচিত্রে এই অঞ্চলের কণ্ঠ আরও জোরালো করছে।
সবচেয়ে বড় বিস্ময় হিসেবে দেখা দিয়েছে সুইজারল্যান্ডের সিনেমা ‘লেট শিফট’। অনেকের ধারণা ছিল, যুক্তরাজ্যের প্রশংসিত ছবি ‘মাই ফাদার্স শ্যাডো’ সহজেই তালিকায় জায়গা করে নেবে। বিশেষ করে প্রধান অভিনেতার জন্য সম্প্রতি একটি বড় পুরস্কার জয় করেছে সিনেমাটি। তাই এটি নিয়ে প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ধারণাকে ছাপিয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নেয় ‘লেট শিফট’।
‘লেট শিফট’ সিনেমার দৃশ্য
এবারের তালিকায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নারী পরিচালকদের শক্ত উপস্থিতি। নির্বাচিত ১৫টি সিনেমার মধ্যে সাতটিই নির্মিত হয়েছে নারী পরিচালকদের হাতে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।
জানা গেছে, এবার অস্কারের আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে বিশ্বজুড়ে ৮৬টি সিনেমা জমা পড়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত এবং প্রধানত ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় নির্মিত ৪০ মিনিটের বেশি দৈর্ঘ্যের সিনেমাগুলোই এই বিভাগের জন্য বিবেচিত হয়।
এই ১৫টি সিনেমার সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি ছবি চূড়ান্ত মনোনয়ন পাবে। অস্কারের ভোটগ্রহণ শুরু হবে জানুয়ারির মাঝামাঝি, আর চূড়ান্ত মনোনয়নের নাম ঘোষণা করা হবে জানুয়ারির শেষ দিকে।
এলআইএ