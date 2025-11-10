  2. অর্থনীতি

খুলনায় সম্পন্ন হলো আরলা বিগ ফাইভের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
আরলা বিগ ফাইভ ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় দুগ্ধখাতের প্রশিক্ষকদের জন্য দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা, ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আরলা বিগ ফাইভ ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় দুগ্ধখাতের প্রশিক্ষকদের জন্য দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্প্রতি খুলনায় সম্পন্ন হয়েছে।

এবারের কর্মশালায় টেকসই দুগ্ধ খামার পরিচালনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জমির কার্যকরি ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন এবং দুগ্ধখাতের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি প্রকল্পটির অঙ্গীকার আরও
সুদৃঢ় হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানে হয়েছে।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ডেনমার্কের সেগেস ইনোভেশনের বির্গিটে উইডেম্যান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টিগ্রেটেড ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্কের (আইডিআরএন) ড. মোহাম্মদ মহি উদ্দিন এবং গ্রিন ডেইরি পার্টনারশিপের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মাজেদুর রহমান। এছাড়াও খুলনার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভাগীয় পরিচালক ড. মো. গোলাম হায়দার পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

প্রশিক্ষণে অংশ নেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন, প্রাণ ডেইরির মাঠ কর্মী এবং আইডিআরএনের কৃষি গবেষকরা, যারা সবাই তৃণমূল পর্যায়ের দুগ্ধ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি কর্মশালাটিতে প্রায়োগিক উদাহরণের মাধ্যমে জমির কার্যকরি ব্যবহার, কম্পোস্ট তৈরির কৌশল এবং পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষকরা হাতে কলমে প্রদর্শন করেন কেমন করে সমাধানগুলো স্থানীয়করণের মাধ্যমেও মাটির গুণমান বৃদ্ধি, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

খুলনার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভাগীয় পরিচালক ড. মো. গোলাম হায়দার তার সমাপনী বক্তব্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সরকারি কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব দুগ্ধ উৎপাদন কৌশল অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটির উদ্যোগ, কর্মশালায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

২০২৯ সালের মধ্যে আট হাজার নারী খামারিকে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে দুগ্ধখাতে প্রশিক্ষকদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে গ্রিন ডেইরি পার্টনারশিপের উদ্যোগের আরেকটি মাইলফলক এই দ্বিতীয় প্রশিক্ষক কর্মশালাটি। এ বছরের আগস্ট মাসে প্রথম কর্মশালাটি পরিচালনা করা হয়, যেখানে গরুর জন্য কার্যকরি খাদ্য, খাদ্য সামঞ্জস্যতা ও পশুর সুস্থতা নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২৪ সালে চালু হওয়া গ্রিন ডেইরি পার্টনারশিপস আরলা ফুডস, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া, প্রাণ ডেইরি, এসইজিইএস ইনোভেশন ডেনমার্ক, আইডিআরএন এবং ডেনিশ কৃষি ও খাদ্য কাউন্সিলের একটি সমন্বিত সহযোগিতামূলক উদ্যোগ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ২০২৯ সালের মধ্যে আট হাজার দুগ্ধ খামারির ক্ষমতায়ন, টেকসই খামার পদ্ধতি অনুশীলন, জলবায়ু সহনশীলতা এবং বাংলাদেশের দুগ্ধ খাতে নারী-অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

