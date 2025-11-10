ফিকি’র সাসটেইনেবিলিটি গেম চেঞ্জার পুরষ্কার পেয়েছে লাফার্জহোলসিম

ফিকি’র সাসটেইনেবিলিটি গেম চেঞ্জার পুরষ্কার পেয়েছে লাফার্জহোলসিম
সাসটেইনেবেল অপারেশনাল এক্সিলেন্সের জন্য ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ফিকি) সাসটেইনেবিলিটি গেম চেঞ্জার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ লাভ করেছে দেশের নেতৃস্থানীয় নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসি। টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
লাফার্জহোলসিমের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে নগরায়নের গতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। নগরায়নের এই গতির কারণে বর্জ্য উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সমাধান সীমিত। এই বর্জ্যের শতকরা ৫৫ ভাগ অসংগৃহীত থেকে যায়। সংগৃহীত ও অসংগৃহীত বর্জ্যের একটা বড় অংশ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়, যা স্থানীয় পরিবেশ, মাটির নিচের পানি ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি।
লাফার্জহোলসিমের উদ্ভাবনী ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জিওসাইকেল এই সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলেছে। কোম্পানিটির ছাতক প্ল্যান্টের এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা বিশ্বমানের এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত। এর মাধ্যমে সিমেন্ট কিল্নে বর্জ্য কো-প্রসেস করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, পরিবেশবান্ধব এবং বিজ্ঞানসম্মত টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
২০১৭ সালে বাণিজ্যিকভাবে জিওসাইকেলের যাত্রা শুরু। বর্তমানে এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৫০ হাজার টনেরও বেশি বর্জ্য কো-প্রসেস করা হচ্ছে, যার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট ও বিভিন্ন শিল্প যেমন টেক্সটাইল, ওষুধ, তেল, গ্যাস ও ভোক্তা পণ্য বর্জ্য অন্যতম।
জিওসাইকেল বছরে এক লাখ টনেরও বেশি বর্জ্য কো-প্রসেস করতে সক্ষম। জিওসাইকেলের মাধ্যমে লাফার্জহোলসিম প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন সুরক্ষা করছে তেমনি বাংলাদেশে সার্কুলার ইকোনোমি নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইকবাল চৌধুরী বলেন, সার্কুলার ইকোনোমি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের যে অঙ্গীকার রয়েছে তারই স্বীকৃতি ফিকি’র এই পুরষ্কার। জিওসাইকেল আমাদের কৌশলের অন্যতম ভিত্তি। দায়িত্বশীল শিল্প পরিচালনার মাধ্যমে কীভাবে জাতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখা যায় তার অন্যতম উদাহরণ জিওসাইকেল।
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মো. আনিসুজ্জামান ও ডেপুটি ম্যানেজার-জিওসাইকেল তামরিন চৌধুরীর হাতে পুরস্কার হস্তান্তর করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।
এমএমএআর/এএসএম