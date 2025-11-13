লকডাউনের প্রভাব নেই অফিসপাড়ায়, ব্যাংকে স্বাভাবিক লেনদেন

লকডাউনের প্রভাব নেই অফিসপাড়ায়, ব্যাংকে স্বাভাবিক লেনদেন
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণের দিন আজ বৃহস্পতিবার। এ উপলক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল।
গতকাল রাত থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সড়কে তেমন কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা যায়নি। বরং রাজধানীর অফিসপাড়া খ্যাত মতিঝিল, দিলকুশা, পল্টন, দৈনিক বাংলা ও ফকিরাপুল এলাকায় স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাভাবিকভাবে লেনদেন চলছে।
সকাল থেকেই এসব এলাকার বিভিন্ন ব্যাংকের শাখায় গ্রাহকদের উপস্থিতি দেখা গেছে। কর্মকর্তারা জানান, দিনের শুরুতে কিছুটা কম গ্রাহক এলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়ছে। লেনদেনের পরিবেশ পুরোপুরি স্বাভাবিক।
ইসলামী ব্যাংকের দিলকুশা শাখায় চেক ভাঙাতে আসা গ্রাহক সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘ভাবছিলাম লকডাউনের কারণে ভিড় কম থাকবে, কিন্তু আসার পর দেখি সব স্বাভাবিক। খুব অল্প সময়েই কাজ শেষ হয়েছে।’
অন্যদিকে, সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের গ্রাহক নাজমুল ইসলাম বলেন, ‘আজ টাকার প্রয়োজন ছিল, তাই এসেছি। শুরুতে পরিবার থেকে নিষেধ করেছিল, আমিও একটু শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু বাইরে এসে দেখি সব ঠিক আছে, সবাই নিজ নিজ কাজ করছে।’
লেনদেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সোনালী ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাহমুদ সোহেল বলেন, ‘কোথাও লকডাউনের প্রভাব নেই। গ্রাহকরা স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকমুখী হচ্ছেন। সকাল থেকে লেনদেন চলেছে, আর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকের উপস্থিতিও বাড়ছে। এককথায়, অন্যান্য দিনের মতোই লেনদেন কার্যক্রম চলছে।’
ইএআর/বিএ