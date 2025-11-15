বিসিআইয়ের কর্মশালায় বক্তারা
বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজর (বিসিআই) আয়োজনে ‘ডব্লিউটিও রুলস অ্যান্ড ট্রেড চ্যালেঞ্জেস ফর বাংলাদেশ এবং এনসিউরিং ফেয়ার কম্পিটিশন ইন বিজনেস: বাংলাদেশ প্রাসপেক্টিভ অ্যান্ড গ্লোবাল ইনসাইটস’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিসিআই বোর্ডরুমে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বলে কর্মশালায় মন্তব্য করেন বক্তারা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিআইয়ের পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা। সঞ্চালনা করেন বিসিআইয়ের সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. হেলাল উদ্দিন।
কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচক ও ট্রেইনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক ও এফবিসিসিআই’র সাবেক প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাবেক পরিচালক মো. খালেদ আবু নাসের। বিসিআই’র সদস্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১৬ জন প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা বলেন, দেশের শিল্পায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতিমালা বিষয়ে বিসিআই নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। আজকের এই কর্মশালা সেই ধারাবাহিকতার অংশ।
আলোচনায় অংশ নিয়ে বিসিআই পরিচালক মো. জাহাঙ্গির আলম বলেন, বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। বিচক্ষণতা, সুশাসন, দক্ষতা এবং ন্যায্য প্রতিযোগিতা নির্ভর ব্যবসায়িক পরিবেশই ভবিষ্যতের শক্তিশালী বাংলাদেশ নির্মাণে সহায়ক হবে।
উদ্বোধনী পর্বের পর প্রথম সেশনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাবেক পরিচালক মো. খালেদ আবু নাসের ‘এনসিউরিং ফেয়ার কম্পিটিশন ইন বিজনেস’ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
তিনি ন্যায্য প্রতিযোগিতা, বাজারে প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহার রোধ, অযৌক্তিক মূল্য-অনুশীলন, কার্টেল ও অ্যান্টি-কম্পিটিটিভ আচরণ প্রতিরোধ, সুশাসন এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের ব্যবসা পরিবেশকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে প্রতিযোগিতা আইন, বাজার পর্যবেক্ষণ ও নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি গ্রাহকের সক্রিয় ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।
দ্বিতীয় সেশনে ডব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান ‘ডব্লিউটিও রুলস অ্যান্ড ট্রেড চ্যালেঞ্জেস ফর বাংলাদেশ’ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ডব্লিউটিওর গুডস, সার্ভিসেস এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান এবং এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে এসব রুলস বাংলাদেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা তুলে ধরেন।
কর্মশালার শেষাংশে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং বিসিআই পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।
এমএমকে/জেআইএম