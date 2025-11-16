আবারও বিশ্বের সেরা ২৫ কর্মস্থলের তালিকায় মেটলাইফ
ফরচুন ম্যাগাজিনের ‘বিশ্বের সেরা ২৫ কর্মস্থলের তালিকায়’ আবারও জায়গা করে নিয়েছে মেটলাইফ। ২০২৫ সালে ১০ম স্থান অর্জন করে টানা দ্বিতীয় বছরের মত এই মর্যাদাপূর্ণ বৈশ্বিকস্বীকৃতি ধরে রাখলো প্রতিষ্ঠানটি।
রোববার (১৬ নভেম্বর) মেটলাইফের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে মাত্র ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত সম্মানজনক এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ স্বীকৃতি অর্জন কর্মী, গ্রাহক এবং জনগোষ্ঠীর প্রতি মেটলাইফের অবিচল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান মেটলাইফ। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪০টি দেশে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম রয়েছে।
এ বিষয়ে মেটলাইফের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মিশেল খালাফ বলেন, টানা দ্বিতীয় বছরের মতো বিশ্বের সেরা কর্মস্থলের তালিকায় স্থান পাওয়া কর্মীদের নিষ্ঠা ও উদ্যোগের প্রমাণ।
তিনি বলেন, আমাদের নতুন কৌশলগত অগ্রযাত্রা, যা ‘নিউ ফ্রন্টিয়ার গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি’ নামে পরিচিত। এর আওতায় আমরা এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে প্রত্যেক কর্মী নিজেদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে সক্ষম হবেন। তারা আমাদের সব অংশীজনের জন্য আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।
৯০ লাখের বেশি জরিপের উত্তরের ওপর ভিত্তি করে ফরচুনের সেরা ২৫টি কর্মক্ষেত্রের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ জরিপ সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যাপী আড়াই কোটি কর্মীরকাজের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। কর্মস্থলে উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সম্প্রদায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব তৈরির সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাছাই করা হয়েছে।
