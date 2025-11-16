  2. অর্থনীতি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি

এআই ব্যবহার করে অর্থ উপদেষ্টার ভুয়া ভিডিও প্রচার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ/ ফাইল ছবি

সম্প্রতি একটি স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাদের বিজ্ঞাপন বা প্রচারের কাজে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে একটি ভুয়া (ফেক) ভিডিও/নিউজ প্রচার করছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটেতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে ভয়েস প্রদান ও ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থ উপদেষ্টার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা গাজী তৌহিদুল ইসলামের নামে এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি একটি স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাদের বিজ্ঞাপন বা প্রচার কাজে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে একটি ভুয়া (ফেক) ভিডিও/নিউজ প্রচার করছে। ওই ভিডিওতে ব্যবহৃত বক্তব্য ও তথ্যসমূহের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় বা অর্থ উপদেষ্টার কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা নেই।

এতে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তির মাধ্যমে ভয়েস প্রদান ও ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থ উপদেষ্টার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে এবং অর্থ উপদেষ্টার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে এরইমধ্যে ভিডিওটি অপসারন ও আইনগত ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের ভুয়া ভিডিও/সংবাদে বিভ্রান্ত না হওয়া, এড়িয়ে চলা এবং কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত না হয়ে আর্থিক লেনদেন না করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এমএএস/এএমএ

