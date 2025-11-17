বেপজায় আরও দুই কোম্পানির বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ১১০৫ বাংলাদেশির

বেপজায় আরও দুই কোম্পানির বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ১১০৫ বাংলাদেশির
বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে হালকা প্রকৌশল ও গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ কারখানা স্থাপনে দুটি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে জমি ইজারা চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)।
কোম্পানি দুটি হলো- হংকং-চীন মালিকানাধীন ডিজে কপার কোম্পানি লিমিটেড ও জিআরএক্স টেকনোলজি (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানি দুটি এখানে ৭০ দশমিক ৬৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। এতে ১ হাজার ১০৫ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে এই চুক্তি সই হয়। বেপজার পক্ষে সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর এবং জিআরএক্স টেকনোলজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঝ্যাং না এবং ডিজে কপার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঝ্যাং জুনফেং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিশেষত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নিরাপদ, ব্যবসাবান্ধব ও কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বেপজা বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং বেপজার ধারাবাহিক সেবার মানের কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা, বিশেষ করে চীনা বিনিয়োগকারীরা বেপজার প্রতি উচ্চ আস্থা রাখছেন।
নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠান দুটিকে বর্তমান শুষ্ক মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু করার আহ্বান জানান এবং বেপজার পক্ষ থেকে সবধরনের সহযোগিতা ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের আশ্বাস দেন।
চুক্তি অনুযায়ী ডিজে কপার কোম্পানি ৫০ দশমিক ৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। তারা কপার তার, কপার শিট, কপার হার্ডওয়্যার, ক্যাবল লাইন, ক্যাবল তার, জিপার দাঁত, ব্রাসের তার, ইলেকট্রনিক অ্যাকসেসরিজসহ (যেমন সুইচ প্লেট, বোতাম লোগো) বিভিন্ন ধরনের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়েবং কপার পণ্য তৈরি করবে।
কোম্পানিটি তাদের অনুকূলে বরাদ্দ করা ২১ হাজার ৬০০ বর্গমিটার জমিতে নিজস্ব কারখানা ভবন তৈরি করবে এবং ৫৩৫ জন বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ করবে।
অন্যদিকে জিআরএক্স টেকনোলজি বিভিন্ন ধরনের গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ যেমন জিপার, ওয়াইজি স্লাইডার, জিঙ্ক অ্যালয় স্লাইডার, বোতাম, স্ন্যাপ বোতাম, লোগো, বেল্ট বাকল ইত্যাদি উৎপাদনে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। তারা ১৪ হাজার ৪০০ বর্গমিটার জমিতে কারখানা নির্মাণ করবে এবং ৫৭০ জন বাংলাদেশিকে কর্মসংস্থান দেবে।
অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ.এস.এম. আনোয়ার পারভেজ এবং বেপজার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রতিষ্ঠান দুটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
