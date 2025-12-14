সৈয়দপুরে মিডল্যান্ড ব্যাংকের উপ-শাখা উদ্বোধন

সৈয়দপুরে মিডল্যান্ড ব্যাংকের উপ-শাখা উদ্বোধন
নীলফামারীর সৈয়দপুরে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির (এমডিবি) নতুন একটি উপ-শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) শহরের শহীদ ডা. জিকরুল হক রোডের শহীদ ডা. জিকরুল হক প্লাজায় (প্রথম তলা) এই উপ-শাখাটির কার্যক্রম শুরু হয়।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. আহসান-উজ জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে শাখাটির উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ জাভেদ তারক খান, হেড অব রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন ও চিফ ব্যাংকাস্যুরেন্স অফিসার (সিবিও) মো. রাশেদ আকতার এবং সৈয়দপুর উপ-শাখার ব্যবস্থাপক আবির মুনতাসির ইসলামসহ গ্রাহক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে এমডি ও সিইও মো. আহসান-উজ জামান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে শাখা কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি গ্রাহকদের যেকোনো স্থান থেকে এবং যেকোনো সময় আধুনিক ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করতে ব্যাংকের নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘মিডল্যান্ড অনলাইন’ ব্যবহারের পরামর্শ দেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং বিভাগের ইউনিট প্রধান, সাধারণ সেবা বিভাগের প্রধান, এরিয়া ও ক্লাস্টার প্রধানসহ স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্যাংক ও দেশের কল্যাণ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমত কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মো. রাশেদুল আনোয়ার।
এমএমকে/