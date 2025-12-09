ই-ডেস্ক সিস্টেম চালু করলো বাংলাদেশ ব্যাংক
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রায় যুক্ত হলো নতুন মাইলফলক। আনুষ্ঠানিকভাবে ই-ডেস্ক সিস্টেম চালুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রবেশ করলো অনলাইন নোটিং ব্যবস্থার নতুন যুগে।
এখন থেকে প্রচলিত কাগজ-ভিত্তিক নোটিংয়ের পরিবর্তে ধাপে ধাপে সব নিষ্পত্তিযোগ্য নোট অনলাইনে সম্পন্ন হবে।
শুরুতে শুধু প্রধান কার্যালয়ে সিস্টেমটি কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সব পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য নোটিং ই-ডেস্কের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর এ সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান জানান, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ-১ (এইচআরডি-১) এবং আইসিটি ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে ই-ডেস্ক সিস্টেমটি তৈরি করেছে। উদ্বোধনী বক্তব্যে গভর্নর সিস্টেমটির কার্যকর বাস্তবায়নে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন।
জানা গেছে, আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে ডিরেক্টর লেভেল পর্যন্ত সব নিষ্পত্তিযোগ্য নোটিং ই-ডেস্কের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
