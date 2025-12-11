যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাগ রপ্তানি শুরু করলো আরএফএল
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি রংপুরের গঙ্গাচড়ায় অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে ব্যাগের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।
বর্তমানে আরএফএল গ্রুপের ব্যাগ কানাডা, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, জার্মানি, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের ১০ দেশে নিয়মিত রপ্তানি হচ্ছে।
এ বিষয়ে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের ও গর্বের বিষয়। এই অর্জন শুধু আরএফএল গ্রুপের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের শিল্পখাতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা মনে করি যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাগ রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে আরএফএল বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে যাচ্ছে। আমরা শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রযুক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনে গুরুত্ব দিয়ে আসছি, যাতে বিশ্ববাজারে ‘ মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়।
তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যাগ রপ্তানি করা হয়েছে সেগুলো রংপুরের গঙ্গাচড়ায় আরএফএলের কারখানায় উৎপাদন করা হয়েছে। আমরা বরাবরই বিশ্বাস করি শিল্পায়ন শুধু শহরকেন্দ্রিক হলে চলবে না। গঙ্গাচড়ায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও বিশ্ববাজারের জন্য মানসম্মত পণ্য তৈরি করা সম্ভব। এবারে যুক্তরাষ্ট্রে আমরা লেডিস হ্যান্ডব্যাগ রপ্তানি করেছি। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও নতুন বাজারে প্রবেশের পাশাপাশি মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখাই আমাদের লক্ষ্য।
২০২৩ সাল থেকে আরএফএল গ্রুপ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যাগ উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। বর্তমানে ট্র্যাভেলো ব্র্যান্ডের নামে লেডিস ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, ডাফল ব্যাগ, স্টোরেজ ব্যাগ, সফট লাগেজ এবং হার্ড লাগেজসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছে।
