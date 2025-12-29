যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো আরও ৫৭ হাজার টন গম
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৫৬ হাজার ৮৯০ টন গম নিয়ে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।
রোববার (২৮ ডিসম্বের) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তির অধীনে এসব গম আমদানি করা হয়েছে।
খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে, বাংলাদেশ জি-টু-জি২ ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ২ লাখ ২০ হাজার টন গম আমদানি করছে, যার প্রথম চালানে ৫৬ হাজার ৮৯০ টন গম এলো।
এসব গমের মধ্যে ৩৪ হাজার ১৩৪ টন চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২২ হাজার ৭৫৬ টন মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে।
প্রসঙ্গত, এর আগে আরেক চুক্তিতে (জি-টু-জি১) এরই মধ্যে ২ লাখ ২০ হাজার টন গম আমদানি সম্পন্ন হয়েছে।
জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। গমের নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
