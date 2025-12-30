  2. অর্থনীতি

সুইজারল্যান্ড থেকে স্বল্পমেয়াদে এলএনজি আমদানি করবে সরকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
সুইজারল্যান্ড থেকে স্বল্পমেয়াদে এলএনজি আমদানি করবে সরকার
সুইজারল্যান্ড থেকে এলএনজি আমদানির নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি/ ফাইল ছবি

সুইজারল্যান্ডের সোকার ট্রেডিং এসএ থেকে জিটুজি পদ্ধতিতে স্বল্পমেয়াদে এলএনজি আমদানির নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। একই সঙ্গে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে টিভিসি, ভিডিও ডকুমেন্টরি প্রচারের ক্যারাভান অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ভৌত সেবা সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে সূত্রে জানা গেছে, দেশে গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পাশাপাশি মধ্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি ভিত্তিতে এবং স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে সুইজারল্যান্ডের সোকার ট্রেডিং এসএ জিটুজি ভিত্তিতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে এলএনজি সরবরাহ এবং এফএসআরইউ (ভাসমান সংরক্ষণ ও পুনঃগ্যাসীকরণ ইউনিট) স্থাপনের জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করে প্রস্তাব দাখিল করে।

জিটুজি কমিটির সভায় গ্যাসের সরবরাহ নির্বিঘ্ন করে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় সুইজারল্যান্ডের সোকার ট্রেডিং এসএ থেকে ২০২৬ সালে স্বল্পমেয়াদে কিছু সংখ্যাক এলএনজি কার্গো আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ থেকে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে পিপিএ ২০০৬ এর ৬৮ ধারা এবং পিপিআর ২০২৫ এর ৯৯(২) এবং ১০৭(২) বিধি মোতাবেক সুইজারল্যান্ডের সোকার ট্রেডিং এসএ থেকে জিটুজি সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বল্প মেয়াদে এলএনজি ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদ তা পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে।

এছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বৈঠকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজনের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে নির্মিত আকর্ষণীয় প্রচারসামগ্রী- যথা টিভিসি, ভিডিও ডকুমেন্টরি ইত্যাদি দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারে অধিকতর ক্যারাভান অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ভৌত সেবা ক্যাটাগরিতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের অনুমোদন চাওয়া হয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এই প্রস্তাবটিও অনুমোদন দিয়েছে।

