সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে এনবিআরে সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার চালু
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নিজস্ব সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (এসওসি) চালু করা হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে এটি উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।
জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির জারি করা সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা ও মানদণ্ড বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এনবিআর এসওসি চালু করেছে। এর লক্ষ্য এসাইকুডা অবকাঠামো এবং সংবেদনশীল তথ্যসম্পদের নিরাপত্তা জোরদার ও ঝুঁকি হ্রাস।
এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিম শেখ বলেন, এসওসির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এনবিআরের একটি বিশেষায়িত দল উন্নত প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে এসওসি পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমসের সাইবার পরিসরে সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ, ঝুঁকি, সন্দেহজনক কার্যক্রম ও অন্যান্য হুমকি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
