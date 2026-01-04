তারেক রহমানের সঙ্গে শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সাক্ষাৎ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রোববার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মীর নাসির হোসেন (সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই), আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (সভাপতি, বিসিআই), মোহাম্মদ হাতেম (সভাপতি, বিকেএমএ), মতিন চৌধুরী (সাবেক সভাপতি, বিটিএমএ), কামরান টি. রহমান (সভাপতি, এমসিসিআই), মইনুল ইসলাম স্বপন (সভাপতি, বিএসএমএ), আব্দুল হাই সরকার (সভাপতি, ব্যাবি), সিমিন রহমান (নির্বাহী সদস্য, আইসিসি বাংলাদেশ ও সিইও, ট্রান্সকম গ্রুপ), মতিউর রহমান (চেয়ারম্যান, উত্তরা মটরস কর্পোরেশন লিমিটেড), আমিরুল হক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিকম গ্রুপ), ফজলুল হক (সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ), প্রীতি চক্রবর্তী (সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিসিআই), এ কে আজাদ (সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই), আজিজুল কায়সার টিটু (পারটেক্স গ্রুপ), জাহাঙ্গীর আলম (সভাপতি, স্টিল মিল মালিক সমিতি), মাহবুবুর রহমান (সভাপতি, আইসিসি বাংলাদেশ), মাহমুদ হাসান খান (সভাপতি, বিজিএমইএ), শওকত আজিজ রাসেল (সভাপতি, বিটিএমএ), তাসকিন আহমেদ (সভাপতি, ডিসিসিআই), শাহরিয়ার (সভাপতি, বিজিএপিএমইএ), আব্দুল মুক্তাদির (সভাপতি, বিএপিআই), তপন চৌধুরী (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার গ্রুপ), মোস্তফা কামাল (চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ), আহসান খান চৌধুরী (চেয়ারম্যান ও সিইও, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ), আলী হুসাইন আকবর আলী (চেয়ারম্যান, বিএসআরএম), কুতুবউদ্দিন আহমেদ (সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ), ফজলে শামীম এহসান (সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন), নাহিদ কবির (সাবেক সভাপতি, এমসিসিআই), হোসেন খালেদ (সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই) এবং শরীফ জহির (চেয়ারম্যান, ইউসিবিএল)।
এছাড়া বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
