জর্ডানে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ মার্কিন দূতাবাসের

জর্ডানে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ মার্কিন দূতাবাসের
জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করে সেদেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিক ও সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। জর্ডানের আকাশসীমায় ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কায় এই সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।
মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, জর্ডানের আকাশসীমায় বর্তমানে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন অথবা রকেট অবস্থান করছে। সাধারণ মানুষকে অবিলম্বে কোনো মজবুত ছাদের নিচে বা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত সবাই যেন ঘরের ভেতরে অবস্থান করেন এবং স্থানীয় সংবাদ ও কর্তৃপক্ষের সতর্কবার্তার দিকে কড়া নজর রাখেন।
