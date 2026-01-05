ষষ্ঠ আহকাব ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো শুরু বৃহস্পতিবার
তিন দিনব্যাপী ষষ্ঠ আহকাব ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো আগামী বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) শুরু হচ্ছে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাত–সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন অ্যানিমেল হেলথ কোম্পানিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আহকাব)-এর উদ্যোগে এ আন্তর্জাতিক এক্সপোর আয়োজন করা হয়েছে।
বাংলাদেশে প্রাণিস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন। ‘সুস্থ প্রাণী, সমৃদ্ধ জাতি’—এই প্রতিপাদ্য নিয়ে তিন দিনব্যাপী এক্সপোটি ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীর কুড়িলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত হবে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আহকাব আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আহকাব।
সংবাদ সম্মেলনে আহকাবের সভাপতি সায়েম উল হক, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সহসভাপতি ডা. আব্দুস সবুর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান, ট্রেজারার ডা. মো. মোজাম্মেল হক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল জাকির এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সংগঠনের সভাপতি মুন্না রায়হানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের মেলায় চীন, ভারত, মিশর, রোমানিয়া, তুরস্ক ও ভিয়েতনামসহ ১৪টি দেশের ১২৮টি বিদেশি স্টল ও ৬৫ জন আন্তর্জাতিক প্রদর্শক অংশ নেবেন। পাশাপাশি দেশের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানও মেলায় অংশ নেবে।
আহকাবের সভাপতি সায়েমুল হক বলেন, ২০০৩ সালে ১৮টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আহকাবের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সংগঠনটির তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং এর মধ্যে ৪০০-এর বেশি সদস্য সক্রিয়ভাবে কার্যক্রমে যুক্ত। আহকাবের প্রায় অধিকাংশ সদস্যই এবারের মেলায় অংশ নেবে।
সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রতি দুই বছর পরপর আয়োজিত এ মেলা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো এখানে তাদের পণ্যের প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছে।
ট্রেজারার ডা. মো. মোজাম্মেল হক বলেন, প্রাণিস্বাস্থ্য ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুস্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবিকাকে শক্তিশালী করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি সুস্থ পোষা প্রাণি মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতেও অবদান রাখে।
প্রদর্শনী সম্পর্কে তিনি জানান, এবারের মেলায় দেশি ও বিদেশি শীর্ষ কোম্পানির আধুনিক পণ্য, ভ্যাকসিন, ওষুধ, ফিড সলিউশন, ডায়াগনস্টিকস ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে। এ ছাড়া প্রাণিস্বাস্থ্য, টেকসই উন্নয়ন ও বৈশ্বিক বাণিজ্য বিষয়ে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়া তিনি আশা প্রকাশ করেন, মেলাটি কৃষক, ভেটেরিনারিয়ান, অ্যাগ্রিবিজনেস খাতের নেতা এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠবে।
