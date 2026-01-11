চেয়ারম্যান আবদুর রহমান
পুরো ডিজিটাল বা ম্যানুয়াল না হওয়ায় এনবিআরে মিলে না প্রয়োজনীয় তথ্য
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কার্যক্রম পুরোপুরি ডিজিটাল না হওয়ায় এবং ম্যানুয়ালি নথি সংরক্ষণ না করায় বড় ধরনের ঝামেলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে না।
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআরের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। এসময় ই-টিডিএস সিস্টেম থেকে এ চালান সিস্টেমে (এসিএস) মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশের মাধ্যমে লার্জ ভ্যালু ট্রানজেকশন সেবার উদ্বোধন করা হয়।
এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ‘পুরো রাজস্ব প্রশাসনের মৌলিক কাজগুলো...ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর আমরা মনে করেছি ম্যানুয়াল রেকর্ডপত্র রাখা আর লাগবে না। এই জায়গায় বড় একটা ভেজাল হয়ে গেছে। এখন আমাদের না ম্যানুয়াল রেকর্ড আছে, না ডিজিটালাইজেশন হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এখন বলেছি, যতদিন পুরোপুরি ডিজিটালাইজড না হয়, সমান্তরালে আমাদের ম্যানুয়ালি সব কিছু রাখতে হবে। এছাড়া দক্ষতা বাড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। বড় একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আমরা কোনো তথ্য-উপাত্ত পাই না। আগে যেরকম রেজিস্টার ব্যবস্থা থেকে পেতাম, এখন বলছি ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে পাব। সব যদি ডিজিটালাইজড না হয়, তাহলে এই তথ্য দিয়ে নীতি নির্ধারণ করতে পারবো না।’
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দক্ষতার অভাব আছে এবং ডিজিটাল করা গেলে এ অভাব দূর হবে বলে এনবিআর চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন।
