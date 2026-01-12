বিএফআইইউর প্রধান হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মামুন
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। তার নিয়োগের মেয়াদ দুই বছর, যোগদানের তারিখ থেকে শুরু হবে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ইখতিয়ার উদ্দিন মামুন অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে তার কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগ করে সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে বিএফআইইউ প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগের শর্তাবলি অনুমোদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
গত ৯ সেপ্টেম্বর বিএফআইইউর তৎকালীন প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করে সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিতর্কিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর নৈতিকস্খলনের অভিযোগে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দীর্ঘদিন ধরে পদটি শূন্য থাকায় সংস্থাটির দৈনন্দিন কার্যক্রম ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছিল।
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউর নেতৃত্বে স্থায়ী নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় ছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) মানদণ্ড বাস্তবায়ন, আর্থিক লেনদেনের ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময় জোরদারে সংস্থাটির কার্যকর নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।
