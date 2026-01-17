ইলেকট্রিক চার্জিং স্টেশন স্থাপনে কাজ করবে আরএফএল-জাপানের গ্লাফিট
ইলেকট্রিক যানবাহনের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে চার্জিং স্টেশন তৈরি করতে যৌথভাবে কাজ করবে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং জাপানিজ প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান গ্লাফিট বাংলাদেশ লিমিটেড।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বাড্ডায় আরএফএল গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
অনুষ্ঠানে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল এবং গ্লাফিট বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোমোয়াকি ফুরুওকা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
এ বিষয়ে আর এন পাল বলেন, দেশে ক্রমেই তরুণ প্রজন্মের কাছে স্কুটারসহ পরিবেশবান্ধক যানবহনের ব্যবহার বাড়ছে। আরএফএল গ্রুপও সম্প্রতি দেশে ‘রাইডো’ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক স্কুটার বাজারে এনেছে। তবে ইলেকট্রিক স্কুটারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রিক যানবহনের দ্রুত চার্জিং ব্যবস্থা এখন এ খাতের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। সেজন্য আমরা সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে চার্জিং স্টেশন এবং ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন স্থাপনে কাজ শুরু করবো, যেখানে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে জাপানি প্রতিষ্ঠান গ্লাফিট।
তিনি আরও বলেন, আমরা শুরুতে যেসব এলাকায় বেশি ইলেকট্রিক যানবহন ব্যবহার হচ্ছে সেখানে চার্জিং স্টেশন স্থাপন করবো। পরে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে চার্জিং ব্যবস্থা সারাদেশে ছড়িয়ে দেবো। ফলে গ্রাহকদের মধ্যে ইলেকট্রিক যানবহন ব্যবহার বাড়বে।
তোমোয়াকি ফুরুওকা বলেন, গ্লাফিট মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকরা এই ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন। অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিকটবর্তী চার্জিং পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া, ব্যাটারির অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য ট্র্যাক করার সুবিধা পাবেন।
অনুষ্ঠানে গ্লাফিট বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাইজো নামি, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা হারিস মুহাম্মদ, প্রধান ব্যবসায়িক কর্মকর্তা হাসান কামরুল, আরএফএল বাইক এক্সপোর্ট এবং ই-মবিলিটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ তাইমুর হাসিব ও রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং শরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
