প্রাণ গ্রুপের সহায়তায় পথশিশু ও শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

শীতকালে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কম্বল বিতরণের মাধ্যমে তাদের জন্য একটু উষ্ণতা ও স্বস্তি পৌঁছে দিচ্ছে তারা।

এরই অংশ হিসেবে প্রাণ গ্রুপের সহায়তায় কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের আলোকিত শিশু প্রকল্প ২০০ জন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু ও শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাজধানীর মিরপুরে দারুসসালাম থানার সামনে অবস্থিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ঢাকা জেলা অফিসের মঞ্চে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কম্বল পেয়ে অনেক খুশি শিশু ও তাদের মায়েরা। তারা প্রাণ গ্রুপ ও কারিতাসের জন্য দোয়া এবং তাদের সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক সৌরভ রোজারিও, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ঢাকা জেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা রাশিদা বেগম, দারুস সালাম থানার ফাঁড়ি ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রায়হান ও এএসআই হাসান।

