আইডিআরএ’র বিবেচনায় দেশের সেরা বিমা কোম্পানির তালিকায় যারা

আইডিআরএ’র বিবেচনায় দেশের সেরা বিমা কোম্পানির তালিকায় যারা
বিমা খাতে ইতিবাচক ইমেজ গঠন, জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং ভালো পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৩টি বিমা কোম্পানি নির্বাচন করেছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এর মধ্যে ছয়টি জীবন বিমা ও সাতটি সাধারণ বিমা কোম্পানি রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বীকৃতি দিতে আইডিআরএ ‘ইন্স্যুরেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড’ প্রবর্তন করেছে।
আইডিআরএর ১৯২তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) আইডিআরএ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এ সিদ্ধান্তের আলোকে লাইফ (জীবন) ও নন-লাইফ (সাধারণ) বিমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে সার্বিক সুশাসন, আর্থিক সক্ষমতা ও বিভিন্ন কর্মদক্ষতা সূচক পর্যালোচনা করে ‘আইডিআরএ ইন্স্যুরেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ দেওয়ার জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।
নন-লাইফ বিমা খাতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সাধারণ বীমা করপোরেশন, তৃতীয় স্থানে রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, চতুর্থ স্থানে গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি। আর পঞ্চম স্থান যৌথভাবে অর্জন করেছে ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, সেনা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি এবং ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।
লাইফ বিমা খাতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (মেটলাইফ)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, তৃতীয় স্থানে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, চতুর্থ স্থানে জীবন বীমা করপোরেশন। আর পঞ্চম স্থানে যৌথভাবে নির্বাচিত হয়েছে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি ও গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড।
আইডিআরএ জানিয়েছে, শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তরের সময়সূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা হবে।
এমএএস/এমএএইচ/