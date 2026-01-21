ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে

ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে
ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের ধারণা থাকতে হবে। প্রতিযোগিতা আইনের মূল লক্ষ্য কাউকে শাস্তি দেওয়া নয়। বরং বাজারে প্রতিযোগিতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ বজায় রাখা।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর মতিঝিলে এফবিসিসিআই কার্যালয়ে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলী অবহিতকরণ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন (সচিব) এ এইচ এম আহসান সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সভায় প্রধান অতিথি বলেন, প্রতিযোগিতা আইনের মূল লক্ষ্য কাউকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং বাজারে প্রতিযোগিতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ বজায় রাখা।
সভার শুরুতে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর উদ্দেশ্য ও প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলীর ওপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন কমিশনের সহকারী পরিচালক নুরুদ্দিন জোবায়ের।
মুক্ত আলোচনা পর্বে ব্যবসায়ী নেতারা মাঠ পর্যায়ে, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তারা বলেন, আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তা পরিপালন করা কঠিন। একইসাথে, আইনের বিধি প্রণয়ন, সংশোধন এবং কমিশনের শুনানি কার্যক্রমে এফবিসিসিআইসহ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সরাসরি সম্পৃক্ত করার জোরালো আহ্বান জানান ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য ড. মো. আখতারুজ্জামান তালুকদার এবং ড. আফরোজা বিলকিস, এফবিসিসিআই-এর মহাসচিব মো. আলমগির প্রমুখ।
ইএইচটি/এমআরএম