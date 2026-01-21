ভেঙেই চলেছে রেকর্ড, ৪ হাজার ৮০০ ডলারের মাইলফলকে সোনার আউন্স
বিশ্ববাজারে সোনার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। এতে সৃষ্টি হচ্ছে একের পর এক রেকর্ড। দফায় দফায় দাম বেড়ে বুধবার (২১ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক বাজারে এক আউন্স সোনার দাম প্রথমবারের মতো ৪ হাজার ৮০০ ডলারে ছাড়িয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বাজারেও। ফলে দেশের বাজারেও হচ্ছে একের পর এক রেকর্ড। এমনকি ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সর্বোচ্চ দামের নতুন রেকর্ডও সৃষ্টি হচ্ছে।
গতকাল ঘোষণা দিয়ে আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) থেকে দেশের বাজারে সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ৫ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ১২৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৪ হাজার ৩১৬ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৯৯ হাজার ৭৪৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮২১ টাকা। দেশের বাজারে এটিই এখনো পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দামে। বর্তমানে এই দামেই সোনা বিক্রি হচ্ছে।
এর আগে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঘোষণা দিয়ে মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) থেকে দেশের বাজারে সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়। সে সময় সবচেয়ে ভালো মানের সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৪ হাজার ২৪ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ২৮ হাজার ৩১ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৩ হাজার ৪৪১ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৯৫ হাজার ৪৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ২ হাজার ৯১৬ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৬০ হাজার ১৪৭ টাকা।
আরও পড়ুন:
সোনার দাম এক লাফে বাড়লো ৫২৪৯ টাকা, ভাঙলো অতীতের সব রেকর্ড
বুধবারের আগে এটিই ছিল দেশের বাজারে সোনার সর্বোচ্চ দাম। অর্থাৎ রেকর্ড দাম নির্ধারণের ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। তবে শিগগিরই এই রেকর্ড ভেঙে সোনার দামে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এ বিষয়ে বাজুসের এক সদস্য বলেন, বাংলাদেশে সোনার দাম নির্ধারণের পর বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্সে ৭০ টাকার ওপরে বেড়ে গেছে। দাম বাড়ার এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আজ রাতেই আবার দেশের বাজারে দাম বাড়ার ঘোষণা আসতে পারে।
বিশ্ববাজারের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টি ৪০ মিনিটের দিকে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৭৩ দশমিক ৮৭ ডলার বেড়ে ৪ হাজার ৮৩৭ দশমিক ৩১ ডলারে উঠে এসেছে।
প্রাপ্ত তথ্য মতে, ১৯৮০ সালে এক আউন্স সোনার দাম ৮৫০ ডলার ছিলো। এরপর ২০০৮ সালে এক আউন্স সোনার দাম ৮৬৫ ডলারে উঠে। তারপর ২০১১ সালে নতুন রেকর্ড গড়ে এক আউন্স সোনার দাম ১ হাজার ৯১৩ ডলার পর্যন্ত উঠে। কয়েক দফায় দাম বেড়ে ২০২৫ সালারের মার্চে এক আউন্স সোনার দাম প্রথমবার ৩ হাজার ডলার স্পর্শ করে।
অবশ্য এই রেকর্ড গড়ে থেমে থাকেনি সোনা। ২০২৫ সালে কয়েক দফায় সোনার সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রতি আউন্স সোনা ৩ হাজার ২০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৫০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। অক্টোবার মাসে প্রথমবার প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। ২০২৫ সালের শেষদিকে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ৫৫০ ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে।
আর নতুন বছর ২০২৬ সালের শুর থেকেই সোনার দামে ব্যাপক চাঙ্গা ভাব দেখা যাচ্ছে। সোনার আউন্স ৪ হাজার ৬০০, ৪ হাজার ৭০০ ডলারের রেকর্ড ভেঙে এখন ৪ হাজার ৮০০ ডলারের ওপরে উঠলো। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে হয়তো শিগগিরই ৫ হাজার ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলবে সোনা।
এমএএস/এসএনআর