সোনার দামে নতুন ইতিহাস, প্রথমবার আউন্স সাড়ে ৫ হাজার ডলার ছাড়ালো
বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েই চলেছে। এতে সৃষ্টি হচ্ছে একের পর এক রেকর্ড। দফায় দফায় দাম বেড়ে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক বাজারে এক আউন্স সোনার দাম প্রথমবারের মতো ৫ হাজার ৫০০ ডলারে ছাড়িয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বাজারেও। ফলে দেশের বাজারেও হচ্ছে একের পর এক রেকর্ড। এমনকি একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে নতুন রেকর্ড হয়েছে সোনার দামে।
সর্বশেষ গত ২৮ জানুয়ারি সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ৭ হাজার ৩৪৮ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৬৯ হাজার ৭৮৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৬ হাজার ৯৯৯ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৪৮৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৬ হাজার ৭ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ২ লাখ ২০ হাজার ৭৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ৫ হাজার ১৩২ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজার ৭২৫ টাকা। দেশের বাজারে এটিই এখনো পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দামে। বর্তমানে এই দামেই সোনা বিক্রি হচ্ছে।
তবে শিগগির এই রেকর্ড ভেঙে সোনার দামে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে বাজুসের এক সদস্য বলেন, বাংলাদেশে সোনার দাম নির্ধারণের পর বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্সে ৩০০ ডলারের ওপরে বেড়েছে। সুতরাং আবার দেশের বাজারে দাম বাড়াবে এটাই স্বাভাবিক।
এদিকে বিশ্ববাজারের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ২৭ মিনিটের দিকে প্রতি আউন্স সোনার দাম ১০২ দশমিক ৩৫ ডলার বেড়ে ৫ হাজার ৫২২ দশমিক ১৮ ডলারে উঠে এসেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ১৯৮০ সালে এক আউন্স সোনার দাম ৮৫০ ডলার ছিল। এরপর ২০০৮ সালে এক আউন্স সোনার দাম ৮৬৫ ডলারে ওঠে। তারপর ২০১১ সালে নতুন রেকর্ড গড়ে এক আউন্স সোনার দাম ১ হাজার ৯১৩ ডলার পর্যন্ত উঠে। কয়েক দফায় দাম বেড়ে ২০২৫ সালারের মার্চে এক আউন্স সোনার দাম প্রথমবার ৩ হাজার ডলার স্পর্শ করে।
অবশ্য এই রেকর্ড গড়ে থেমে থাকেনি সোনা। ২০২৫ সালে কয়েক দফায় সোনার সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রতি আউন্স সোনা ৩ হাজার ২০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৫০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। অক্টোবর মাসে প্রথমবার প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। ২০২৫ সালের শেষদিকে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ৫৫০ ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে।
আর নতুন বছর ২০২৬ সালের শুর থেকেই সোনার দামে ব্যাপক চাঙ্গাভাব দেখা যাচ্ছে। সোনার আউন্স ৪ হাজার ৬০০, ৪ হাজার ৭০০, ৪ হাজার ৮০০, ৪ হাজার ৯০০, ৫ হাজার ডলারের রেকর্ড ভেঙে এখন সাড়ে ৫ হাজার ডলারের ওপরে উঠলো।
