৩০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে মিলছে শীতের সবজি

প্রকাশিত: ১১:৩৯ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
শীতের সবজিতে কাঁচাবাজারে স্বস্তি। ছবি: জাগো নিউজ

পঞ্জিকার পাতায় আজ মাঘ মাসের ১৯ তারিখ। রাজধানীতে শীতের তীব্রতা কম থাকলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে দাপট। এ কারণে শীতের সবজি বাজারে সহজলভ্য। বাজারে ফুলকপি ও বাধাকপি প্রতি পিস ৩০–৪০ টাকা, শিম প্রকারভেদে প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া কুমড়া, মুলা, পেপে, শালগম, ব্রকলিসহ বেশকিছু সবজি বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকার নিচে। আলুর দাম আরও কমেছে, কেজিতে প্রায় ১৫ টাকা বেড়েছে সুগন্ধি চালের দাম।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর আজিমপুর, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন বাজারে এমন চিত্র দেখা গেছে। 

নিউমার্কেট কাঁচাবাজারের সবজি বিক্রেতা সাইমন রহমান বলেন, শীতের সবজি সহনীয় দামেই বিক্রি হচ্ছে। শীতের সবজির সরবরাহ ভালো থাকায় দামও বেশ সহনীয়। শসার দাম একটু বাড়তি। রোজার আগে শসার দাম কমার সুযোগ কম।

কেজিতে ৫ থেকে ১০ টাকা কমে প্রতিকেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকায়। আজিমপুর বাজারের ব্যবসায়ী শফিক উদ্দিন বলেন, নতুন আলুর সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দাম কমে গেছে। গত বছরের মতো এবারও আলুচাষিরা দাম না পেয়ে ক্ষতির মুখে পড়ছেন।

রোজা সামনে রেখে সুগন্ধি চালের দাম বাড়িয়েছেন সরবরাহকারীরা। সুগন্ধি চালের প্যাকেটজাত প্রতি কেজি সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৭৫ টাকা ধরে দিয়েছে সরবরাহকারীরা যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬০ টাকার মধ্যে। বিক্রেতারা বলছেন, রোজা ও ঈদে বাড়তি চাহিদাকে কেন্দ্র করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সুগন্ধি চালের দাম বাড়িয়েছেন।

গত দুই সপ্তাহ দুয়েক ধরে কিছুটা চড়া দামে স্থিতিশীল হয়ে আছে ব্রয়লার মুরগির দাম। প্রতিকেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৮৫ টাকার মধ্যে। যদিও জানুয়ারির শুরুতে তা বিক্রি হয়েছে ১৬৫ থেকে ১৭৫ টাকায়। প্রতি ডজন ফার্মের ডিম বাজারভেদে ১১০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে।  

হাতিরপুল বাজারে মুরগি কিনতে এসে গৃহিণী শামসুন নাহার বলেন, দীর্ঘদিন ১৬০ টাকা কেজি গেছে ব্রয়লার মুরগি। ডিসেম্বর শেষে আয়োজন থাকে মানুষের বাসায় তখনও ১৬০ টাকা ছিল। এখন রোজা উপলক্ষে ২৫ টাকা বেড়ে গেছে। সিন্ডিকেট করে পকেট কাটা হচ্ছে, অথচ দেখার কেউ নেই। 

এছাড়া মানভেদে প্রতিকেজি আদা ও রসুন ১৪০-২২০ টাকায়, চিনি ৯৮-১০৫ টাকায়, পেঁয়াজ ৫০-৭০ টাকায়, ছোলা ৮০-১০০ টাকায়, মানভেদে মশুর ডাল ৮০-১২০ টাকায়, গরু মাংস ৭৫০-৮৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

