শেষ হলো ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো
তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনার মধ্যদিয়ে ঢাকায় চার দিনব্যাপী ২৫তম ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো (ডিআইএফএস) ২০২৬–শীতকালীন সংস্করণ এবং অষ্টম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ডেনিম শো ২০২৬ শেষ হয়েছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ) ও চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড-এর টেক্সটাইল শিল্প উপ-পরিষদ (সিসিপিআইটি-টেক্স চায়না)। ২৮ জানুয়ারি শুরু হওয়া মেলা শেষ হয় আজ।
এবারের প্রদর্শনীতে ১৫টিরও বেশি দেশের প্রায় ৩২৫টি কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। দুই প্রদর্শনী মিলিয়ে ৬৫০টির বেশি বুথে সুতা, ফেব্রিক, ডেনিম ও সংশ্লিষ্ট টেক্সটাইল পণ্যের আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন প্রদর্শিত হয়।
প্রদর্শনীর প্রথম দিনে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) সহযোগিতায় ‘বাংলাদেশে বিনিয়োগ কেন জরুরি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের (বিটিবি) সহযোগিতায় ‘বাংলাদেশে মাইস (সভা, প্রণোদনা, সম্মেলন ও প্রদর্শনী) পর্যটনের গুরুত্ব’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
আয়োজকরা জানান, এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের বৈশ্বিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বিনিয়োগ ও ইভেন্টভিত্তিক পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
গেল বুধবার (২৮ জানুয়ারি) আইসিসিবির ৩ নম্বর রাজদর্শন হলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিক সেমস-গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট ও গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন ইসলাম। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন সিসিপিআইটি-টেক্স চায়না’র সেক্রেটারি জেনারেল চেন বো।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চীনের কমার্শিয়াল কনস্যুলেটের সং ইয়াং, বস্ত্র অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আরিফুর রহমান খান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফিরোজ উদ্দিন এবং বিজিএমইএ’র পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা প্রমুখ।
