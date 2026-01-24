  2. অর্থনীতি

বাণিজ্যমেলায় ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে বিস্ক ক্লাব ও অলটাইমের প্যাভিলিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৭ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাণিজ্যমেলায় ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে বিস্ক ক্লাব ও অলটাইমের প্যাভিলিয়ন
বাণিজ্যমেলায় দর্শনার্থীদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে দেশের জনপ্রিয় বেকারির ব্র্যান্ড বিস্ক ক্লাব ও অলটাইম

রাজধানীর পূর্বাচলে আয়োজিত মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় দর্শনার্থীদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে দেশের জনপ্রিয় বেকারির ব্র্যান্ড বিস্ক ক্লাব ও অলটাইম। মেলার শেষ দিকে এসে বেকারি পণ্যের জন্য বিস্ক ক্লাব ও অলটাইমের প্যাভিলিয়নে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা।

মেলায় প্রবেশ করেই হাতের ডান পাশে অবস্থিত বিস্ক ক্লাব ও অলটাইম প্যাভিলিয়নটিতে বিস্কুট, কেক, ওয়েফার, টোস্ট, কুকিজ, বানসহ বিভিন্ন ধরনের শতাধিক পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে শুরু করে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্যে মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে।

আরও পড়ুন
মাছ চাষে ডেনমার্কের এ্যাসেনটপ্ট অ্যাকুয়া ও প্রাণ-আরএফএলের চুক্তি 
ছুটির দিনে লোকারণ্য বাণিজ্যমেলা

মেলা উপলক্ষে ‘আলট্রা সেভার’ প্যাকেজে ১১৯৫ টাকার পণ্য পাওয়া যাচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকায়। ‘মেগা সেভার’ প্যাকেজে ৯৬৫ টাকার পণ্য কেনা যাবে মাত্র ৮০০ টাকায়। ‘সুপার সেভার’ প্যাকেজে ৬২৫ টাকার পণ্য পাওয়া যাবে মাত্র ৫০০ টাকায়। এছাড়াও ‘বিস্ক ক্লাব হাউস’, ‘মামা ম্যাজিক’, ‘কেক ফিউশন’, ‘কুকিজ কম্বো’ প্যাকেজে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। দুটি অথবা চারটি পণ্য কিনলে একটি ফ্রি অফারের সুযোগও রয়েছে।

jagonews24.com

এ বিষয়ে বিস্ক ক্লাব ও অলটাইমের হেড অব মার্কেটিং আহাম্মদ আলী হাসান বলেন, দর্শনার্থীরা যেন একই সঙ্গে বিস্ক ক্লাব ও অলটাইম ব্র্যান্ডের সব পণ্য সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে, সেজন্য আমরা দুটি ব্র্যান্ডকে একসঙ্গে নিয়ে একটি জেনারেল প্যাভিলিয়ন করেছি। মেলায় ঘুরতে এসে বেশিরভাগ দর্শনার্থীই কেনাকাটা করে। সে বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা ২৭টির বেশি আকর্ষণীয় অফারে মূল্যছাড় দিচ্ছি এবং দর্শনার্থীদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি।

কেএসআর/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।